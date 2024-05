El boletín de Cifras Bancarias de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reportó este lunes que los depósitos en dólares, a marzo de este año, alcanzan a $us 2.932 millones, lo que representa $us 1.093 millones menos que en similar periodo de 2023. Asimismo, informó que la mora alcanzó su nivel más alto en los últimos 15 años.

El informe señala que la baja en los depósitos se debe al aumento en la demanda de dólares y menores Reservas Internacionales Netas (RIN) como las principales causas. “La mayor demanda de dólares del público y su efecto en los saldos de depósitos en moneda extranjera, en un contexto de menores Reservas Internacionales Netas (RIN), se constituye en un desafío para el sector bancario cuya prudente administración ha permitido atender la demanda del público en el último año”, indica el boletín.

En contraposición, los depósitos en moneda nacional aumentaron, lo que generó un efecto positivo en el incremento de los depósitos a nivel general, que alcanzan los $us 29.858 millones hasta marzo de 2024, registrando un crecimiento de 2,4% en comparación al saldo del tercer mes del año pasado.

Depósitos

El informe explica que ese incremento responde “a la dinámica de los depósitos a la vista y cajas de ahorro”; en tanto los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) se contrajeron en el último año, debido a la intervención del exbanco Fassil hace un año. “A marzo de 2024, el patrimonio del sector bancario alcanzó a $us 2.847 millones, nivel similar al de marzo de 2023, aunque es importante considerar que con la intervención de una entidad el patrimonio del sistema se redujo, fortaleciéndose posteriormente con la reinversión de utilidades que las entidades realizan año tras año”.

El informe detalla, además, que el saldo de la cartera de créditos del sistema bancario alcanzó a $us 27.949 millones; registrando una contracción de 2,3% en los últimos doce meses, equivalente a $us 645 millones. “La cartera de créditos de la Banca aún recoge el impacto de la intervención de una entidad a fines de abril de 2023; no obstante, en mayo de 2024, cumplido un año del evento y del traspaso de una parte de su cartera a otras entidades, la cartera de créditos reflejará apropiadamente su evolución en los últimos doce meses”, explica.

Utilidades y Mora

Las utilidades del sector al primer trimestre de 2024 se situaron en $us 54 millones, registrando un aumento de $us 10 millones en relación al mismo periodo de 2023.

El boletín detalla que, a marzo de 2024, la cartera en mora alcanzó a $us 930 millones; en consecuencia, el índice de morosidad se situó en 3,3%, registrando el mayor nivel de los últimos quince años.

En marzo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informó en un boletín que el índice de mora del país alcanzaba a 3,4%, “por debajo del promedio de la región (3,6%)”. En 2023, según Asfi, el índice de mora en el sistema financiero alcanzó 2,9% y un año antes fue de 2,2%.

Asoban también destaca que en el primer trimestre del año se realizaron 74 millones de Órdenes Electrónicas de Transferencias de Fondos (OETF), equivalentes a $us 17.553 millones; con crecimientos interanuales de 114% y 8%, respectivamente.

Del total de transferencias el 81% correspondió a las realizadas mediante QR SIMPLE, de las cuales un 86% se efectuó por montos inferiores a Bs 500, y el 44% por montos inferiores a Bs 50.

El domingo, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, garantizó que hay dólares en el país e informó que el sistema financiero cuenta actualmente con $us 285 millones en material monetario (efectivo) para sus clientes; sin embargo, advirtió que la administración de los banqueros “no es de las mejores” y son “muy conservadores.”