El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del ala arcista, afirmó esta mañana que no se puede discutir sobre posibles candidaturas presidenciales para 2025 mientras no se resuelva quién lidera oficialmente el partido. “¿Cómo vamos a hablar de candidaturas cuando no hay quién conduzca el instrumento político? Nosotros estamos pidiendo que de una vez se reconozca el congreso de El Alto”, declaró Huaytari en respuesta a preguntas de la prensa.

El diputado realizó estas declaraciones luego de que un periodista le preguntara su opinión sobre la propuesta de los dirigentes interculturales, quienes han sugerido que el senador Andrónico Rodríguez, del ala evista, sea el candidato presidencial del MAS en las próximas elecciones generales.

Huaytari insistió en la necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) valide el congreso celebrado en El Alto entre el 3 y el 5 de mayo, organizado por el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce. En dicho congreso, se eligió a Grover García como nuevo presidente del MAS y a Fidel Surco como vicepresidente. Sin embargo, el TSE rechazó reconocer este encuentro por no cumplir con varios puntos del estatuto del partido.

Actualmente, el MAS sigue bajo la dirección de la estructura elegida en 2017, liderada por el expresidente Evo Morales como presidente del partido y Gerardo García como vicepresidente. No obstante, persisten los desacuerdos internos sobre la renovación de esta directiva.

Cabe destacar que el ala evista del MAS también organizó un congreso en julio de 2023, el cual fue igualmente desestimado por el TSE por no contar con la participación de todas las organizaciones sociales.

En medio de esta disputa interna, tanto Morales como el presidente Arce aspiran a ser candidatos por la sigla del MAS para las elecciones generales de 2025. Sin embargo, Huaytari remarcó que primero es necesario definir la conducción oficial del partido antes de debatir posibles postulaciones.