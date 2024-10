Samuel Doria Medina anuncia su candidatura presidencial y presenta plan para superar la crisis de Bolivia

El empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, anunció este martes su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2025. Durante un evento ante seguidores y colaboradores, Doria Medina explicó que su decisión de postularse responde a la necesidad urgente de cambiar el modelo económico que, a su juicio, ha fracasado en los últimos 20 años. “Doy un paso adelante”, declaró, presentando un plan con soluciones para superar la crisis económica que enfrenta Bolivia.

“Yo ya lo tengo todo, pero mi corazón no está en paz cuando veo a millones de compatriotas que no tienen lo justo, lo necesario. Nadie puede ser feliz rodeado de tristeza”, expresó Doria Medina. “Yo seré el responsable de liderar y no lo haré con medias tintas, hoy aquí daré un paso importante”, añadió, destacando que la solución no solo pasa por derrotar al MAS, sino por transformar profundamente el modelo de gobierno, impulsando el emprendimiento, la justicia, y las oportunidades para todos.

Durante su discurso, Doria Medina propuso un giro desde un estado que calificó como “fracasado” hacia un país impulsado por el emprendimiento. Destacó que su plan tiene como eje central el apoyo a un millón de nuevos emprendimientos que generen independencia, empleo, y desarrollo personal, especialmente entre los jóvenes.

Uno de los puntos fuertes de su propuesta es el desarrollo del turismo como motor económico. Doria Medina planteó que Bolivia podría atraer a dos millones de turistas extranjeros en dos años, generando alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. Para ello, resaltó la necesidad de mejorar los servicios estatales, capacitar emprendedores, y crear un entorno favorable para los negocios turísticos.

Además, Doria Medina se comprometió a liderar una agenda nacional para la protección del medio ambiente, incluyendo medidas como la derogación de leyes que facilitan la destrucción de bosques y la imposición de penas severas para quienes cometan delitos ambientales, como la quema de áreas forestales. Propuso incluir en el Código Penal penas de hasta 30 años de prisión para quienes destruyan el patrimonio natural del país.

En cuanto a la economía, Doria Medina planteó cinco soluciones urgentes para salir de la crisis, destacando la importancia de traer de vuelta los dólares, mejorar el extractivismo mediante autonomías económicas, y limitar el gasto público a lo que el país puede realmente financiar.

Con un cierre enfático, “Voy a firmar un compromiso de que no retrocederé hasta sacar a Bolivia de la crisis”, Doria Medina concluyó su presentación ante una audiencia de 300 personas, llamando a la unidad y al apoyo de los bolivianos para hacer realidad su visión de un país más justo y próspero.