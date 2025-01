La senadora Centa Rek afirmó que la sanción de la Ley de Distribución de Escaños Departamentales, aprobada por la Cámara de Senadores, responde a la necesidad de asegurar la realización de las elecciones generales 2025 y evitar cualquier pretexto para su postergación.

Rek reconoció que la aprobación de esta ley, basada en los resultados del último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha generado un sentimiento de frustración no solo en Chuquisaca y Santa Cruz, sino en todo el país. Según la senadora, la ley ideal debería satisfacer a todos los bolivianos y evitar perjuicios a cualquier región.

“Como cruceños, no estamos pensando solo en nuestra representación, sino en el bienestar de todos los departamentos. Nos hubiera encantado que Chuquisaca y todos los departamentos se sientan satisfechos. La frustración no es solo de Chuquisaca, sino de todo el pueblo boliviano, porque los resultados no han dejado conformes a muchos sectores,” señaló Rek.

La legisladora destacó que la discusión sobre la ley no debería convertirse en un enfrentamiento entre departamentos. Según ella, la reivindicación de Chuquisaca es también la de Santa Cruz, ya que ambas regiones buscan un crecimiento proporcional que refleje sus necesidades y contribuciones demográficas.

“Queremos que todos los departamentos tengan un crecimiento de ingresos proporcional a su cantidad de habitantes. Nuestra preocupación no es solo regional, sino nacional,” enfatizó.

Rek aseguró que, aunque la ley no refleja plenamente las aspiraciones de todas las regiones, su aprobación era necesaria para garantizar el cronograma electoral y evitar un vacío legal que pudiera comprometer la estabilidad democrática del país.

La sanción de la ley se da en medio de un clima de insatisfacción con los resultados del censo, que han sido cuestionados por diversos sectores políticos y sociales, reflejando el desafío de equilibrar las demandas regionales con la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso electoral.