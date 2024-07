El representante por la Alianza Creemos, estuvo presente en el Encuentro Multipartidiario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al momento de tomar la palabra encaró al líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales.

"Es primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted, señor Morales me robó 10 años de vida, me robó a mi familia, me robó a mi hijo”, enfatizó.

Matkovic fue encarcelado por 8 años en el gobierno de Morales desde marzo 2010, tras ser implicado en el caso terrorismo del hotel Las Américas, que resultó en la muerte de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.