A partir de este jueves, los consumidores en gastronomía, hotelería, estaciones de servicio y servicios de delivery tienen la opción de dejar propina a través de medios electrónicos. La medida, habilitada por el decreto 731/2024, permite pagar la propina mediante tarjetas de crédito, débito o aplicaciones de billeteras virtuales, facilitando el proceso en todo el país.

Según establece el decreto, los comercios están obligados a ofrecer la opción de propina electrónica. El cliente podrá decidir el monto y la modalidad de pago, ya sea como parte del ticket final o como una transferencia directa al empleado. Este dinero puede acreditarse en una cuenta personal del trabajador o en una cuenta recaudadora del comercio, con la condición de ser entregado al trabajador en un plazo máximo de 24 horas, ya sea de forma digital o en efectivo.

La propina electrónica no generará costos impositivos para el comerciante, ya que no será considerada parte del salario, una disposición que marca un cambio en relación con la ley de contrato de trabajo anterior. Esto implica que el pago de propinas no estará sujeto a retenciones tributarias y será considerado una gratificación de libre disposición para el empleado.

Con esta medida, el gobierno busca facilitar el pago de propinas y ofrecer una alternativa moderna y conveniente para consumidores y trabajadores, sin que ello implique una carga impositiva adicional para los empleadores.