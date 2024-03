Ante el problema creciente de ocupación ilegal en California, Flash Shelton, de 57 años, se destaca como un defensor de los derechos de los propietarios. Conocido como el "cazador de okupas", lidera una lucha contra aquellos que usurpan propiedades ilegalmente en la región.

La odisea de Shelton comenzó en 2019, cuando descubrió intrusos en la casa de su madre en el norte de California. Este incidente lo llevó a convertirse en un "activista anti-okupa", utilizando métodos legales para recuperar propiedades invadidas y documentando sus operaciones en su canal de YouTube.

En ese momento, Shelton descubrió que siete desconocidos habían ocupado la casa de su madre, incluso llevando consigo muebles para habitarla. Después de que la policía local no pudo intervenir, Shelton decidió actuar por sí mismo. Al solicitar un contrato de arrendamiento a nombre de su madre, logró enfrentar a los intrusos y recuperar la propiedad.

Desde entonces, Shelton se ha dedicado a combatir la ocupación ilegal en California, brindando ayuda a propietarios desesperados. Documenta sus operaciones en su canal de YouTube "Outside The Box with Flash", donde recientemente ayudó a una propietaria cuya casa en Hollywood Hills había sido invadida por intrusos.

Según Shelton, el problema de la ocupación ilegal no se limita a California, y aboga por modificaciones en las leyes sobre ocupación ilegal en Estados Unidos. Se considera a sí mismo como un activista contra la ocupación ilegal, un cazador de okupas, haciendo lo necesario para ayudar a la gente en esta situación.