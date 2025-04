Durante el segundo día consecutivo de tormentas, fuertes lluvias y granizo azotaron al AMBA y el interior de la provincia de Buenos Aires, dejando a su paso numerosos destrozos. Las lluvias comenzaron pasadas las 14 en ciudades como Chivilcoy, Navarro, Lobos y Cañuelas, donde el granizo cubrió completamente el suelo. En la autopista Ezeiza-Cañuelas se produjo un choque como consecuencia del mal clima.

El temporal se trasladó hacia el AMBA con fuertes ráfagas de viento y lluvia. El sur del Conurbano fue la zona más golpeada. En Wilde, un techo se voló y cayeron postes de luz; las ráfagas llegaron a 90 km/h. Lomas de Zamora, Canning y Almirante Brown también sufrieron voladuras de techos, postes caídos e inundaciones. En Escalada, una cancha de Talleres quedó cubierta por granizo.

En La Plata, parte del techo de un supermercado en Tolosa se desplomó sin dejar heridos. Las lluvias también inundaron los pasillos del lugar. Barrios como Ringuelet y el casco urbano se vieron afectados, con calles anegadas y vehículos atrapados.

Según la Municipalidad de La Plata, cayeron entre 30 y 45 mm de lluvia, con actividad eléctrica. El frente de tormenta avanzó desde Ezeiza hacia el este.

Para el fin de semana, el SMN anticipa un clima más estable, con cielo despejado o algo nublado. Hoy aún podrían registrarse algunas lluvias por la mañana, pero el resto del día será más seco, con temperaturas entre 15° C y 22° C. El sábado y el domingo serán frescos y secos, con mínimas de 11° C y máximas cercanas a los 19° C. El viento soplará con intensidad moderada, aportando frescura. //