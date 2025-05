Sin acuerdo Mauricio Macri criticó a Milei: “Llevan un año en el poder y no avanzaron ni un puesto en el índice global de transparencia” El ex presidente continúa recorriendo la Ciudad de Buenos Aires en campaña, respaldando los valores y la transparencia del PRO. También afirmó que no existen alianzas electorales con La Libertad Avanza “porque así lo decidió Karina Milei” y lanzó fuertes cuestionamientos contra Rodríguez Larreta