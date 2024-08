Los Pumas tuvieron un comienzo notable, espectacular y alentador en el Rugby Championship. Vencieron a los All Blacks, anotando 38 puntos, un hito que superó las anteriores victorias en Parramatta y Christchurch, donde habían alcanzado 25 puntos. Este triunfo argentino fue un testimonio de su capacidad para superar adversidades y corregir sus propios errores, pasando de un inicio errático a consolidarse en la segunda mitad.

Después de un largo viaje de más de 40 horas y con dos partidos consecutivos contra los All Blacks, Los Pumas se enfrentaban a un nuevo torneo con grandes desafíos, enfrentando a los subcampeones del mundo. Nueva Zelanda, el equipo más exitoso del Rugby Championship desde que Argentina se unió en 2012, ha ganado todas las ediciones excepto dos, en 2015 y 2019. Para el debut, Los Pumas presentaron varias novedades: regresaron jugadores clave como Mallía, Cinti y González en el equipo titular, mientras que Creevy, Sclavi y Lavanini estuvieron entre los suplentes. La ausencia más destacada fue la del capitán, Julián Montoya, lesionado. También debutó Efraín Elías, capitán de Los Pumitas, con solo 20 años.

El partido comenzó con un alto nivel de presión por parte de los All Blacks, quienes aprovecharon las indisciplinas argentinas para abrir el marcador y aumentar su ventaja. Los Pumas respondieron con un try, pero continuaron cometiendo errores que permitieron a Nueva Zelanda mantener el control. Sin embargo, sobre el final de la primera mitad, un try de Mateo Carreras puso a Argentina a solo cinco puntos de diferencia, dejando el marcador 20-15.

En el segundo tiempo, Los Pumas mejoraron su disciplina y comenzaron a jugar con más precisión. Se adelantaron brevemente en el marcador, pero los All Blacks no tardaron en recuperar la ventaja. A medida que el partido avanzaba, Argentina se mantuvo concentrada y logró un try crucial a través de Creevy, poniéndose 35-30 arriba. Con 10 minutos para el final, Los Pumas se defendieron con éxito y un penal de Carreras selló el marcador en 38-30, asegurando una victoria histórica.