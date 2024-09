Esta semana, Juan Pablo Gallego, conocido por su rol en el caso del padre Grassi, se sumó a la investigación sobre la desaparición de Loan, que ya lleva más de 100 días. Tras revisar el expediente, Gallego expresó sus sospechas hacia la abuela Catalina. En una entrevista en Mañanísima (El Trece), señaló que no le gustó la actitud de la mujer, dueña de la casa donde Loan y su familia almorzaron antes de su desaparición. Los padres de Loan lo eligieron para encauzar la investigación, y Gallego anticipó que pronto habrá más detenciones.

Al ser consultado sobre la abuela, Gallego calificó de "rara" la reunión en su casa, y recordó que era la primera vez que Loan la visitaba. Cuando Estefi Berardi le preguntó si la abuela podría haber facilitado el lugar, el abogado insinuó que podría haber hecho más que eso. Además, criticó que los fiscales no la citaron en su momento, aunque ella podía haber brindado información crucial sobre lo ocurrido.

Berardi, compartiendo la indignación de Gallego, cuestionó por qué no se la había citado en 80 días, considerando que, al haberse producido la desaparición en su casa, debería ser considerada partícipe necesario. Gallego concluyó que las investigaciones no avanzaban deliberadamente y que había motivos claros para no profundizar en el caso. //