La Corte Suprema de Justicia argentina podría confirmar en breve la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Frente a esta posibilidad, el kirchnerismo convocó a una reunión urgente con legisladores y dirigentes, según fuentes citadas por Infobae. El encuentro será este lunes por la tarde en el Instituto Patria y contará con la participación de diputados, dirigentes políticos, gremiales y referentes del espacio, para debatir posibles medidas ante la inminente decisión judicial.

“Hay una idea de hacer algo”, dijeron allegados a la exmandataria al ser consultados sobre una eventual movilización. La reunión ocurre mientras la Corte evalúa una causa clave del calendario político y judicial: si ratifica o no la condena de seis años de prisión e inhabilitación por corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La resolución podría alterar por completo el escenario electoral del año. La próxima reunión plenaria del tribunal será el martes 10 de junio. Aunque aún no hay decisión firme, todo apunta a que la Corte respaldará el fallo de la Cámara de Casación Penal de 2024, que confirmó las sentencias del TOF 2 de 2022, posiblemente apelando al artículo 280 del Código Procesal, que permite rechazar recursos sin reabrir el expediente.

Ayer, durante un acto en Corrientes en el que presentó la candidatura a gobernador de Martín Ascúa, la expresidenta se refirió a su situación judicial. Pidió “estar atentos” ante la chance de ser encarcelada. “Salió el anuncio y se desataron los demonios, comenzaron a pedir que me metan presa. Hay que estar atentos. Dicen que estoy acabada, acorralada. Si es así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”, desafió.

Insistió varias veces en que podrían encarcelarla y recordó tragedias históricas del peronismo. “Me podrán meter presa. Junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes homenajearemos a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero al pueblo no lo van a poder detener, porque tiene historia e identidad en este país”, afirmó.

En un discurso de unos 35 minutos, también respondió a quienes critican su candidatura a una banca legislativa provincial, vista por algunos como un retroceso político. “Para los jóvenes que no lo saben, en el ‘62 Perón, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador de Framini. No le permitieron competir. Esta no es una obra de teatro, la historia del peronismo es otra cosa. Cada uno debe estar donde más pueda ayudar a devolverle al pueblo algo de felicidad", concluyó.