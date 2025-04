Moody’s Ratings, es una fuente global de información sobre la estabilidad financiera y solvencia de organizaciones (como gobiernos), la cual ha rebajado las calificaciones de emisor y deuda senior no garantizada en moneda local y extranjera del Gobierno de Bolivia a Ca desde Caa3, manteniendo una perspectiva “estable”. Esta rebaja, anunciada el 17 de abril de 2025, se debe a una gobernanza muy débil que ha llevado a un mayor riesgo de crisis de balanza de pagos y default soberano, tal como indica su reporte.

Esta baja de calificación, según el análisis de los datos de Moody’s Ratings, pasa a la economía boliviana de una situación de “riesgo sustancial” a una “extremadamente especulativa”, estando próximos (en calificación) a un default o situación de incumplimiento de deuda externa a largo plazo. Si la situación económica y política del país desmejoraría, podríamos pasar a ser una economía de calificación “a falta de pocas perspectivas de recuperación” a una de “impago”, esto de acuerdo a una escala de calidad del emisor de deuda externa.

Sin embargo, este informe reitera que estas proyecciones negativas serian a largo plazo, ya que todavía existe un margen de recuperación con la aplicación de políticas económicas pragmáticas y una gobernanza mucho más sólida que permita estabilizar al país. Y así lo dice este informe “Las calificaciones de Bolivia se reducirían si las autoridades no pudieran evitar nuevas disminuciones significativas en las reservas de divisas y el deterioro de las presiones de liquidez externas y gubernamentales, lo que a su vez aumentó la probabilidad de una reestructuración de un default o deuda que se traduciría en pérdidas superiores al 65%.”

Haciendo una revisión de las calificaciones de Moody’s Ratings para Bolivia, de los últimos 5 años, las mismas se puede resumir de la siguiente manera:

1. 17/04/2025, Ca, rebaja2. 26/04/2024, Caa3, rebaja3. 30/06/2023, Caa1, confirmación4. 24/03/2023, Caa1, en revisión (posible rebaja=5. 24/03/2023, Caa1, rebaja6. 30/09/2021, B2, confirmación7. 22/09/2020, B2, rebaja8. 10/03/2020, B1, rebaja

Si bien, hubo un punto de quiebre notable en el año 2020, debido a la contracción importante de la economía mundial y nacional por la pandemia del COVID, desde el año 2021 las calificaciones para nuestra economía no han parado de caer, con una tendencia clara a que las mismas se rebajen año a año. De hecho, del 2024 al 2025, hemos pasado directamente de una calificación de Caa3 a Ca, pasando por encima el CCC-.

Evidentemente, estas calificaciones que fueron rebajando en los últimos años, no es algo casual ni coyuntural, sino mas bien causal y estructural. No solo lo dice este ultimo informe o reporte de rebaja de Moody’s Ratings, sino un análisis de la misma economía boliviana con: a) Una caída severa de sus RIN alrededor del 90% durante el 2014-2024, b) Déficit fiscal continuo y sostenido en los últimos 11 años, c) Balanza comercial negativa y deteriorada por la crisis cambiaria, d) Un endeudamiento público que representa más del 80% del PIB, c) Problemas serios de liquidez en divisas que pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones estatales. d) Una presión cada vez mas grande que ejercen el tipo de cambio fijo y la subvención de carburantes en el país. Si a esto se le suma la crisis de gobernanza y gobernabilidad política en Bolivia, ha generado un escenario de mucha incertidumbre para inversionistas y capitalistas tanto locales como extranjeros.

Todo eso ha derivado en 3 problemas crónicos para la economía boliviana 1) Desabastecimiento de carburantes, 2) Escasez y encarecimiento del dólar americano y 3) Inflación elevada y creciente. Sin duda esto apunta a corto plazo a un escenario complejo y dificultoso a resolver, donde hay la posibilidad que la actual calificación rebaje, más en un año donde la política, por las elecciones nacionales, marcarán el rumbo del país y de su economía.Hay medidas que se pueden adoptar por este y el próximo gobierno para revertir esta tendencia negativa, todo depende de una voluntad política, no todo esta perdido.