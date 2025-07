En medio del tenso debate en la Cámara de Diputados, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), José Luis Flores, acusó a sectores de la oposición de obstaculizar el tratamiento del contrato de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CBC por intereses políticos y vínculos con gobiernos de derecha.

Según Flores, la negativa de los opositores no responde a razones técnicas o ambientales, sino a la intención de firmar este tipo de acuerdos estratégicos con otros países en una futura administración, postergando el proceso de industrialización que impulsa el actual Gobierno.

“El contrato plantea un proyecto de 36 años que se ejecuta de forma escalonada y no endeuda al país. Si la empresa no cumple sus compromisos, se retira sin ningún tipo de indemnización del Estado”, explicó el legislador. Añadió que el acuerdo no compromete recursos públicos y que busca aprovechar el potencial del litio en beneficio nacional.

En relación a las observaciones por la ficha ambiental, Flores afirmó que su ejecución está sujeta al avance del proyecto, y que solo se utilizará el 2% del total de litio disponible, por lo que consideró que se ha generado “una campaña de desinformación que distorsiona la realidad”, expresó.