Recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su boletín COMEX (Comercio Exterior) correspondiente a abril de 2025, donde se puede tener las siguientes consideraciones:

A) Bolivia, presenta 7 meses consecutivos de déficits comerciales, desde octubre 2024 a abril 2025. Lo cual suma un saldo comercial negativo acumulado de $us. 818,2 millones.

B) De hecho, el año 2024 solo 9 de los 12 meses del año presentaron un superávit comercial. Su saldo comercial negativo acumulado de toda la gestión fue de $us. 845,3 millones. En 4 meses del 2025, ya llegamos al 68% de todo el déficit comercial acumulado del 2024.

C) El déficit comercial de abril 2025 ($us. 137,1 millones), comparado con el de abril 2024 ($us. 7,9 millones), fue un 1.635% más grande.

D) Las exportaciones de abril 2025 cayeron en un 8% respecto a abril 2024. Mientras que las importaciones, durante el mismo periodo, subieron en 8% igual.

E) Las exportaciones acumuladas de enero a abril 2025 fueron un 7% menor que la gestión 2024. En cambio, las importaciones igualmente bajaron en un 6% respecto a la gestión pasada.

F) Este 1er cuatrimestre 2025, en comparación con el 2024, las EXPORTACIONES totales de Bolivia cayeron en un 7,4%, en cambio las exportaciones nacionales en un 5,2%.

G) Las exportaciones por actividad económica, de enero a abril 2025, todas presentaron un decrecimiento en comparación con el año 2024, con excepción de extracción de minerales (30,4%). En cambio, la extracción de mineral presento el menor rendimiento con un -37%.

H) Los productos más exportados de Bolivia al mundo durante este 1er cuatrimestre del 2025 fueron el Zinc ($us. 456,9 millones), Plata ($us. 436,9 millones), gas natural ($us. 375,5 millones) y oro metálico ($us.183,7 millones).

I) Los productos más exportados del sector agropecuario del país fueron la castaña (54,3 mmusd), quinua (24,7 mmusd) y las bananas (12,9 mmusd), menores que el mismo periodo del 2024.

J) En cuanto a los productos manufacturados están en primer lugar, de enero a abril 2025, las exportaciones de productos de derivados de la soya (211,9 mmusd), oro metálico (183,7 mmusd) y estaño metálico (138,3 mmusd). Sin embargo, en comparación con el año pasado, mismo periodo, las exportaciones fueron menores.

K) Lastimosamente, continua la declinación del sector hidrocarburífero del país. Las exportaciones de gas natural cayeron en $us. 39 millones en abril respecto a marzo de este año. Además, las exportaciones acumuladas en este 1er cuatrimestre 2025, se redujeron en un 37% respecto al mismo periodo del año 2024.

L) En cuanto a las IMPORTACIONES, las mismas descendieron en un 6,1% en este 1er cuatrimestre 2025 respecto al mismo periodo del 2024.

M) Todas las importaciones (de enero a abril 2025), por grandes categorías económicas, con excepción de suministros industriales, bajaron en comparación con el año 2024.

N) Los productos más importados hasta abril 2025 fueron combustibles y lubricantes elaborados, incluidos diésel y gasolina (904 mmusd), suministros industriales elaborados (876 mmusd) y bienes de capital (351,3 mmusd).

O) Los países de donde más importamos son China, Brasil y Argentina. Nuestras importaciones, según acuerdos comerciales, igual han caído respecto al 1er cuatrimestre 2024.

Como se observa en las cifras oficiales del gobierno, nuestro comercio exterior sigue deteriorándose, lo cual se refleja en mas de medio año consecutivo de déficits comerciales. Tanto las exportaciones e importaciones nacionales han sido afectados notablemente por la falta de dólares principalmente, lo cual condiciona el consumo del mercado interno, limita nuestras exportaciones, apuntando a que nuestra economía crezca menos o se estanque.

Lo anterior se complica aún más, en un escenario muy volátil y con elevada incertidumbre por el tema político/electoral, donde el desabastecimiento de carburantes y los últimos bloqueos de carreteras han puesto cuesta arriba la recuperación de nuestro comercio exterior. La consecuencia más grave, además del tema comercial, monetario y fiscal, es el inflacionario. Cada vez más pesado para las economías bolivianas, con una presión que día a día achica el poder de adquisitivo de la moneda nacional, empujando a miles de personas a la informalidad y pobreza.