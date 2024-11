El diputado opositor Marcelo Pedrazas emitió declaraciones contundentes respecto al rol político de Comunidad Ciudadana (CC) y su líder, el expresidente Carlos Mesa, al señalar que su partido “ya quedó en el pasado” y que actualmente están “rezagados por su inoperancia”.

Pedrazas, en alusión a los recientes señalamientos de CC que vinculan al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con el Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que Reyes Villa está enfocado en “ganarle al MAS” mientras que Comunidad Ciudadana, según él, se limita a criticar desde el escritorio.

“Sobre Comunidad Ciudadana, ya no estamos en Todos Santos, así que de muertos ya no hay que hablar. Esta gente ya queda en el pasado, no pudieron lograr nada y ahora quedan rezagados por su propia inoperancia. Se nota que Manfred Reyes Villa tiene ánimos para ganarle al MAS y no está desde su escritorio renegando”, manifestó el diputado.

Consultado específicamente sobre si considera a Carlos Mesa un “cadáver político”, Pedrazas mencionó las encuestas como prueba de su postura. “Yo creo que basta con ver las encuestas, no solo lo digo yo, hay muchas encuestas que demuestran quiénes son los que ya están fuera del escenario político y entre ellos está Carlos Mesa”, aseguró.

Las declaraciones de Pedrazas reflejan las tensiones dentro de la oposición boliviana, en un momento en el que se discuten estrategias para enfrentar al MAS en las próximas elecciones. Mientras Comunidad Ciudadana cuestiona a Reyes Villa, quien busca consolidar su partido político a nivel nacional, las fricciones entre las fuerzas opositoras parecen aumentar, dificultando la articulación de una alternativa unificada.

Este pronunciamiento del diputado genera nuevas interrogantes sobre la capacidad de la oposición de superar sus divisiones internas y definir liderazgos claros para el futuro político del país.