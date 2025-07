TSE responde a Evo Morales y ratifica inhabilitación y cancelación de Pan-Bol

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, envió una carta formal al expresidente Evo Morales en la que responde a su solicitud de inscripción como candidato presidencial, recuperación de la dirección del MAS-IPSP y restitución de la personería jurídica del partido Pan-Bol. En el documento, el TSE rechaza todos los pedidos y ratifica que no existe posibilidad legal para habilitar su candidatura.

El TSE recordó que la solicitud enviada por Morales el pasado 1 de julio contenía tres puntos principales: 1) la devolución de la sigla del MAS, 2) la aceptación de la candidatura presidencial por Pan-Bol, y 3) el reconocimiento de su postulación como representante del “Instrumento Político Evo Pueblo”.

Respecto a la dirección del MAS-IPSP, el Tribunal citó la Sentencia Constitucional 0776/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que revoca medidas previas y ratifica la validez del Congreso Nacional del MAS celebrado en El Alto entre el 3 y 5 de mayo de 2024. En función de ese fallo, el TSE registró las determinaciones adoptadas en dicho evento, consolidando el control del partido por parte del bloque afín al presidente Luis Arce.

Sobre la sigla de Pan-Bol, el TSE aclaró que la resolución TSE-RSP-JUR 031/2025 del 7 de mayo, que canceló la personería jurídica de este partido, sigue vigente, ya que fue respaldada por el TCP. Se enfatizó que las sentencias constitucionales son vinculantes, de cumplimiento obligatorio y no admiten recurso posterior, por lo que no existe margen legal para habilitar nuevamente a Pan-Bol.

En cuanto a la candidatura de Morales, Hassenteufel explicó que no existe en el TSE ninguna organización legalmente inscrita bajo el nombre “Instrumento Político Evo Pueblo”, y que nunca fue presentada de forma oficial su postulación a la presidencia. Por tanto, el Tribunal no emitió ninguna resolución al respecto y no corresponde tramitar su inscripción.

Finalmente, la carta remarca que el TSE, como órgano colegiado, se rige por las decisiones de su Sala Plena y actúa en cumplimiento de los fallos constitucionales vigentes, descartando cualquier posibilidad de revertir la situación planteada por Morales.

Con esta respuesta formal, el TSE cierra la vía administrativa y ratifica que Evo Morales no podrá participar como candidato en las elecciones de 2025, ni a través de Pan-Bol ni del MAS.