En algún punto de la competencia, Martín y Juliana "Furia" Scaglione fueron aliados y buenos amigos. Sin embargo, durante las últimas semanas estuvieron peleándose, tanto que ambos pidieron por la eliminación del otro. Pese a esto, Martín confesó qué siente por su compañera y contó cuándo se quebró su relación.

Los enfrentamientos entre ellos no han cesado, y desde que entró a la casa la novia del Chino, la situación se dio vuelta y Juliana le juró odio eterno al líder de Los Bros. De hecho, ella llegó a amenazarlo en reiteradas ocasiones, como pasó en la tarde del lunes 17 de junio.

Todo comenzó cuando la entrenadora personal gritó, como siempre, e hizo: "Reite de mí ahora. Un montón de veces te salvé el culo, gil. Te la voy a pelear hasta las 9 de la noche, así se te cae la jeta, seguí riéndote de las mujeres ¿tanto las odias?".

Ku estaba bastante tranquilo, de hecho, prefirió no confrontarla. Aunque sí le dejó en claro su postura con respecto a las acusaciones en su contra. "No me río de las mujeres, vos sos la que maltrata y habla mal de todas las mujeres. Aparte la que grita sos vos y lo haces por juego", respondió el Chino.

QUÉ DIJO MARTÍN SOBRE FURIA

"Creo que fue por juego. Ella reacciona de distintas maneras según la instancia del juego y lo que vaya percibiendo. Es muy reactiva con cualquier situación. De repente salta y va para un lado, salta y va para el otro. Es lo que venimos viendo hace tiempo", comentó Martín sobre Furia.

Con respecto a los sentimientos que tiene o tenía por su compañera de Gran Hermano, dijo: "Cuando hablamos de relación se puede decir que incluso nos queríamos, pero cuando se cruzan los límites ya no es lo mismo. Me encantaría que la casa la abandone Juliana".