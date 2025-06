Cristina Kirchner solicitó cumplir su condena de seis años en la causa Vialidad en arresto domiciliario y sin tobillera electrónica. Su defensa, a cargo de Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó motivos de seguridad por su rol como ex presidenta, el intento de asesinato en 2022 y su edad de 72 años. El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 tras la confirmación de la condena por la Corte Suprema. Propusieron que el arresto sea en su domicilio de la calle San José 1111. Alegaron que una cárcel no garantiza su seguridad, que el intento de homicidio involucró a personas ligadas al actual Ministerio de Seguridad y que su custodia permanente por la Policía Federal vuelve innecesaria la tobillera. También pidieron que, mientras se resuelve, no sea trasladada a una prisión. El juez Jorge Gorini ya ordenó que los condenados se presenten en Comodoro Py y pidió a la ministra Bullrich que designe una dependencia para alojarlos, considerando los factores personales de Kirchner. El Tribunal resolverá luego de escuchar a los fiscales Luciani y Mola, que reclamaron su inmediata detención.