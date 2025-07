La diputada nacional oficialista Lilia Lemoine expresó que está dispuesta a trasladarse a la provincia de Formosa si el gobernador Gildo Insfrán toma medidas contra alguno de los testigos que denunciaron abusos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Este domingo se celebraron elecciones en Formosa, donde el oficialismo obtuvo un triunfo contundente tanto en la elección de Convencionales Constituyentes como de diputados provinciales. El resultado permitiría al gobernador avanzar en una reforma constitucional para habilitarse a competir por otro mandato, a pesar del límite establecido por la Corte Suprema.

“No creo que Gildo Insfrán me quiera viviendo en Formosa, pero soy capaz”, dijo Lemoine en una entrevista con Infobae en Vivo, dejando en claro su intención de instalarse en la provincia del norte si se producen represalias o presiones contra quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos. “Ya dije que si tocan a una de las personas que declaró en la Comisión de Derechos Humanos que se hizo en Formosa o en Buenos Aires, yo me voy a mudar a Formosa y voy a estar viviendo allá cuando no sea el momento de sesionar. Ya se lo dije. No creo que Insfrán me quiera viviendo allá, ya se puso bastante nervioso”, remarcó. Las declaraciones fueron realizadas durante el programa matutino conducido por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Allí, la legisladora de La Libertad Avanza volvió a denunciar fraude en los recientes comicios provinciales: “No se trató en esta elección de un simple problema de estrategia política, sino de mecanismos ilegales para asegurarse el poder. Lo que debería pasar es que Insfrán deje de hacer fraude y por eso ganó. Acá no se trató de un problema de estrategia política”.

Además, profundizó sobre su perspectiva de la provincia y se refirió a la posibilidad de una intervención federal: “Si vos sacás a Insfrán y lo reemplaza el intendente de la capital y va a hacer lo mismo que ��l, no cambia absolutamente nada”.

La diputada habló también sobre su relación personal con Formosa y subrayó su conocimiento del lugar: “Mis visitas a Formosa son para empaparme, fui por la comisión de derechos humanos, colaboro con Sabrina Ajmechet y tengo amigos allí. En Formosa veo un potencial y un deseo de cambio muy grandes“.

No obstante, la legisladora destacó que una derrota del oficialismo local no tendría un impacto directo en una elección nacional, aunque consideró que sería un hecho simbólicamente clave: “Formosa no te va a dar vuelta una elección nacional, pero significa la batalla de las ideas. El modelo decadente de Insfrán es el modelo de (Axel) Kicillof, van tras lo mismo: reelecciones indefinidas, gasto público interminable, el estatismo total y la compra de votos”.