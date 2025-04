La economista y exdirectora del INE, Amparo Ballivián, anunció este jueves su decisión de declinar su precandidatura a la presidencia de cara a las elecciones generales del 17 de agosto. La decisión fue tomada, según explicó, en cumplimiento de su compromiso de apoyar a un candidato único de la oposición y evitar una mayor fragmentación del voto.

Ballivián reconoció que, tras revisar los resultados técnicos del estudio encargado por el Bloque de Unidad, el precandidato Samuel Doria Medina fue el vencedor del proceso. “Yo no obtuve ni un solo punto. Samuel ganó”, declaró. Sin embargo, también fue enfática en señalar que no lo apoyará mientras no exista una candidatura única de toda la oposición. “Hoy hay dos candidatos con posibilidades reales: Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Mientras no haya un solo candidato, no puedo apoyar a ninguno”, expresó.

La exprecandidata aclaró que, aunque se baja de la contienda electoral, seguirá trabajando para lograr una unidad total entre los principales líderes opositores. Se ofreció incluso como “puente” entre ambos candidatos, siempre que ambos estén dispuestos a dialogar. “Si no se logra un acuerdo, el MAS tiene el camino libre. La responsabilidad histórica es enorme”, advirtió.

Ballivián también hizo una autocrítica al entorno político y a la ciudadanía por no haber respaldado de forma oportuna el esfuerzo del Bloque de Unidad cuando surgió, y lamentó que muchas voces recién se activen ahora, cuando, según dijo, el bloque está en “terapia intensiva”.

Asimismo, señaló que, si bien su imagen ha ganado respeto público en los últimos meses, no cuenta con estructura partidaria ni recursos suficientes para competir con los otros líderes. “Persistir en mi candidatura solo haría un favor al MAS”, indicó.

En sus palabras finales, agradeció a su equipo de campaña y a los voluntarios que la acompañaron durante 14 meses de trabajo. Reiteró que su objetivo principal es lograr un solo liderazgo opositor que enfrente al oficialismo. “Les pido su apoyo una vez más, pese a haberlos decepcionado. Ayúdenme a lograr un candidato único de la oposición”, concluyó.