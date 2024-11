Evo Morales critica los pedidos de viáticos en bloqueos mientras se moviliza en una vagoneta de lujo

Durante un ampliado en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, el ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, manifestó su descontento con algunos de sus seguidores, quienes, según indicó, han comenzado a exigir apoyo logístico y viáticos para participar en las movilizaciones. “Reflexionen pues. Un compañero en el bloqueo me dice: ‘No tenemos comida, por lo menos coquita mándenos…’. A veces, a mí, de verdad, me hacen renegar”, señaló Morales en su discurso.

Morales contrastó esta situación con la actitud de los históricos líderes indígenas como Túpac Katari, recordando que “acaso Túpac Katari, cuando cercaba La Paz, pedía viáticos? Iban a pie… Algunos compañeros están luchando, algunos compañeros farreando… no voy a levantar nombres. Eso duele”, agregó.

La crítica de Morales generó una amplia respuesta en redes sociales, recordando su traslado en una vagoneta de lujo en su última marcha desde Caracollo a La Paz, vehículo que habría sido adquirido por la estatal venezolana PDVSA en $90,000, y luego vendido en $15,000, según declaró el ex ministro de Justicia Iván Lima.

📷. D.P