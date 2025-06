El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz confirmó el tercer caso positivo de sarampión en el departamento: un niño de 10 años, con esquema completo de vacunas, residente del municipio de La Paz. La autoridad sanitaria aseguró que el menor se encuentra estable y que ya se activó un bloqueo epidemiológico en su entorno escolar y familiar. Este caso se suma a los dos anteriores: un adolescente de 16 años y una niña de nueve meses. Hasta la fecha se reportan 25 casos sospechosos en investigación.

El jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Sedes, Javier Mamani, informó que se activaron más de 100 brigadas médicas para vacunar a menores de cinco años y reforzar la contención del virus. Afirmó que se han visitado más de 45.000 hogares en el departamento y que se detectaron 3.500 niños sin la primera dosis y 3.800 sin la segunda. El personal está vacunando directamente en los domicilios y se intensificará la campaña “Vacunatón”, que se desarrolla hasta el 4 de julio. Las vacunas SRP están disponibles en todos los centros de salud y, en el caso de los adultos, se aplica la SR bajo criterio médico si no se cuenta con ninguna dosis.

La autoridad sanitaria también anunció que, ante el riesgo de contagio durante el receso escolar de julio, se prohíben las aglomeraciones en unidades educativas y se controlará la presentación del carnet de vacunación para autorizar viajes de menores. “Los niños que no tengan sus dos dosis no podrán viajar”, remarcó Mamani, quien aseguró que no se esperará a que los casos se disparen para tomar medidas.

El virus del sarampión puede permanecer activo en el aire hasta dos horas y un solo paciente puede contagiar a 18 personas. Por ello, el Sedes insta a los padres de familia a acudir con sus hijos a los centros de salud y completar el esquema vacunal, que consiste en una primera dosis a los 12 meses y una segunda un mes después. Mamani insistió en que la vacunación es la principal barrera de protección y reiteró que todo el sistema de salud departamental se encuentra movilizado.

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental ya realizó su segunda reunión técnica con presencia de autoridades locales, organismos internacionales como la OMS y OPS, y representantes municipales. Mamani aclaró que, hasta ahora, ninguno de los tres pacientes positivos tiene antecedentes de viaje al interior del país, por lo que los nexos epidemiológicos continúan en investigación.

El Sedes evaluará el comportamiento de las temperaturas en los próximos días para definir si se adelanta o no el receso pedagógico. Por el momento, el énfasis está puesto en evitar contagios durante las vacaciones y proteger especialmente a los menores de edad.