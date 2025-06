Ante el agravamiento de la situación económica en Bolivia, el presidente del Senado y candidato presidencial, Andrónico Rodríguez, convocó este lunes a una reunión de emergencia entre las bancadas de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria. El objetivo: tratar de forma urgente la escasez de combustibles, el encarecimiento del costo de vida y la creciente incertidumbre social.

Rodríguez cuestionó y calificó de “incapacidad” al Órgano Ejecutivo por no garantizar el abastecimiento de gasolina, diésel y alimentos esenciales. En conferencia de prensa, expresó que la población “ya no aguanta más el conflicto, la falta de carburantes ni los constantes aumentos de precios”. Y enfatizó que la salida a esta crisis no será a través de la confrontación, sino mediante el diálogo político responsable.

Durante su intervención, el también candidato presidencial detalló algunos puntos que, según su propuesta, deberían abordarse de forma prioritaria:

Autorización de créditos específicos para la importación de combustibles, priorizando el uso eficiente de las reservas en divisas.

Normativas urgentes para frenar la especulación de precios y asegurar estabilidad en productos de la canasta básica.

Diferimiento temporal de pagos de créditos y pausa en las obligaciones impositivas para microempresarios y pequeños contribuyentes.

Rodríguez rechazó las versiones que responsabilizan al Senado por el retraso en la aprobación de créditos, y afirmó que ya se aprobaron más de 36 proyectos de ley por un valor cercano a los 4.000 millones de dólares, sin que el Ejecutivo haya ejecutado la mitad de esos recursos.

“La crisis que vivimos no es solo económica, también es de gestión. No se puede seguir culpando al Legislativo cuando es el Gobierno el que no responde a los llamados al diálogo ni ejecuta lo aprobado”, apuntó.

El legislador también deslizó una crítica hacia los bloqueos protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales, señalando que si bien existen demandas legítimas, el conflicto se agrava porque el Gobierno nacional no responde con soluciones efectivas.

“La población exige certezas. No quiere represión ni excusas. Quiere gobernabilidad y resultados concretos. Y si el Ejecutivo no está dispuesto a liderar, entonces el Legislativo debe hacerlo”, sentenció.

Rodríguez pidió al presidente nato de la Asamblea que convoque a esta reunión lo antes posible, subrayando que es momento de recuperar el horizonte institucional y social del país.